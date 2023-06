Saute-Mouton au Gros-Horloge (4-6 ans) Atelier du patrimoine Rouen, 12 juillet 2023, Rouen.

Saute-Mouton au Gros-Horloge (4-6 ans) Mercredi 12 juillet, 14h00 Atelier du patrimoine Inscription obligatoire / Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

Viens découvrir le monument le plus connu de la ville : le Gros-Horloge. Sais-tu que de nombreux moutons se cachent dans son décor et que c’est la première horloge de Rouen ? Après la visite, tu pourras participer au jeu de memory « saute-mouton » où ton sens de l’observation et ta mémoire permettront à ton mouton d’arriver le premier au Gros-Horloge.

Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 76 44 95 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00