Seine-Maritime Dessine-moi un blason (4-6 ans) Atelier du patrimoine Rouen, 11 juillet 2023, Rouen. Dessine-moi un blason (4-6 ans) Mardi 11 juillet, 14h00 Atelier du patrimoine Inscription obligatoire / Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 € Il était une fois un écuyer et un chevalier…Tous les deux t’entraîneront dans les rues de la ville à la recherche d’un blason. Enfin, de retour dans l’atelier, ce sera à toi de fabriquer ton propre blason. Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 76 44 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

