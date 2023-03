À cloche Pâques (7-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

À cloche Pâques (7-12 ans) Atelier du patrimoine, 19 avril 2023, Rouen. À cloche Pâques (7-12 ans) Mercredi 19 avril, 14h00 Atelier du patrimoine Inscription obligatoire / Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 € Aie ! Les cloches sont passées et tu as déjà englouti les friandises en chocolat qu’elles t’avaient apportées… Pas d’inquiétude. Nous t’invitons dans cet atelier à découvrir la multitude de cloches du carillon de la cathédrale, cachées au sommet de la tour Saint-Romain. Puis nous réaliserons des bonbons en chocolat, en forme de cloches, bien entendu. Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 76 44 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

