De porte en porte (7-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

De porte en porte (7-12 ans) Atelier du patrimoine, 15 février 2023, Rouen. De porte en porte (7-12 ans) Mercredi 15 février, 14h00 devant la maison

GRATUIT ; réservation obligatoire

Parcours autour du thème des portes (âge, forme, décor), suivi d’un atelier de création. devant la maison 1 rue du Donjon 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Suis notre aventure à la découverte des mystères que cachent les portes de Rouen ! En voyageant entre les époques, tu apprendras à reconnaître les différents ornements et à les nommer. Tu réutiliseras ensuite tes connaissances pour créer et décorer ta propre porte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T14:00:00+01:00

2023-02-15T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Atelier du patrimoine Adresse 27, rue Victor Hugo, Rouen Ville Rouen lieuville Atelier du patrimoine Rouen Departement Seine-Maritime

Atelier du patrimoine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

De porte en porte (7-12 ans) Atelier du patrimoine 2023-02-15 was last modified: by De porte en porte (7-12 ans) Atelier du patrimoine Atelier du patrimoine 15 février 2023 Atelier du patrimoine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime