Seine-Maritime

Voyage à travers les âges dans le quartier Saint-Maclou (8-12 ans) Atelier du patrimoine, 14 février 2023, Rouen. Mardi 14 février, 14h00

GRATUIT ; réservation obligatoire

Visite sur l’évolution du quartier Saint-Maclou, suivie d’un jeu d’animation. Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Suis-nous à la recherche des traces du passé du quartier Saint-Maclou. En suivant le cours de l’ancienne rivière du Robec, nous plongerons ensemble dans l’atmosphère populaire de ce quartier à travers ses métiers et lieux de vie depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T14:00:00+01:00

2023-02-14T17:00:00+01:00

