Bons tic-tac du Gros-Horloge (6-12 ans) Atelier du patrimoine, 22 décembre 2022, Rouen.

Tarif plein : 5€; tarif réduit ; 2,50€ (familles nombreuses, parents en recherche d'emploi ou étudiants); réservation obligatoire

atelier de découverte du Gros-Horloge Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Cet atelier te permettra de découvrir tous les secrets des cadrans du Gros-Horloge. Sont-ils vraiment en or ? Pourquoi voit-on autant de moutons ? Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule aiguille ? Lorsque tu auras percé ces mystères, tu pourras à ton tour fabriquer ton cadran doré.

