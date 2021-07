Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne ATELIER DU PATRIMOINE « MON PETIT MUSÉE » Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

ATELIER DU PATRIMOINE « MON PETIT MUSÉE » Château-Gontier-sur-Mayenne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne. ATELIER DU PATRIMOINE « MON PETIT MUSÉE » 2021-07-21 – 2021-07-21 Château-Gontier 2 Rue Jean Bourré

Des peintures aux sculptures, de l’Antiquité à l’Art contemporain, des artistes anonymes aux signatures célèbres… le Musée du pays de Château-Gontier se dévoile. De l’original à la miniature, découvre l’histoire des musées et imagine ton petit musée. Nombre de participants limité, réservation auprès de l’office de tourisme au 02 43 70 42 74 Mon Petit Musée : atelier du patrimoine à destination des enfants de 6 à 12 ans. Tout au long de l’été, le service patrimoine du Pays de Château-Gontier propose des ateliers à destination des enfants de 6 à 12 ans. Mon Petit Musée :

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier 2 Rue Jean Bourré Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville 47.82886#-0.70505