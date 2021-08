Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Atelier du patrimoine : “fabrique ton vitrail” Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire 4.5 EUR Viens comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à l’assemblage. Tu découvriras les vitraux de la collégiale Saint-Ours et observeras le montage d’un vrai vitrail. Tu réaliseras ensuite ta propre création avec des matériaux adaptés.

