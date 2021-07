Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Atelier du patrimoine : » Décore ta boîte à trésors » Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire 4.5 EUR Viens créer une boîte précieuse pour conserver tous tes trésors ! Après une courte découverte de l’exposition « Trésor de Naples », initie-toi à la technique du métal repoussé. Inspire-toi des motifs observés sur les objets précieux de l’exposition pour graver ta plaque et utilise-là ensuite pour décorer ta boîte à trésors.

Atelier ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. Les dates de l'été sont ouvertes à la participation d'un adulte accompagnant qui pourra réalisera, au côté de son enfant, sa propre création. 12 personnes maximum. patrimoine@mairieloches.com +33 2 47 59 48 21 https://www.ville-loches.fr/

Mairie de Loches dernière mise à jour : 2021-06-27

