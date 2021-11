Menton Jardin Serre de la Madone Alpes-Maritimes, Menton Atelier du Patrimoine « Chocolat de Noël » Jardin Serre de la Madone Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Atelier du Patrimoine « Chocolat de Noël » Jardin Serre de la Madone, 23 décembre 2021, Menton. Atelier du Patrimoine « Chocolat de Noël »

Jardin Serre de la Madone, le jeudi 23 décembre à 14:00

Jeudi 23 décembre Jardin Serre de la Madone Confectionnez quelques-uns des desserts de Noël comme les pralinés, orangettes, pâtes d’amandes….de 14h à 16h pour les 6/12 ans Tarif : 18€ par enfant Matériel fourni Sur réservation : 04 89 81 52 76 [pamela.pages@ville-menton.fr](mailto:pamela.pages@ville-menton.fr) Atelier créatif Jardin Serre de la Madone 74, Val de Gorbio – 06500 MENTON Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Jardin Serre de la Madone Adresse 74, Val de Gorbio - 06500 MENTON Ville Menton lieuville Jardin Serre de la Madone Menton