Atelier du patrimoine “Art du vitrail” Pontpoint Pontpoint Catégories d’évènement: Oise

Pontpoint

Atelier du patrimoine “Art du vitrail” Pontpoint, 9 avril 2022, Pontpoint. Atelier du patrimoine “Art du vitrail” Pontpoint

2022-04-09 – 2022-04-09

Pontpoint Oise Pontpoint 30 30 30 Découvrez l’art du vitrail, de la conception à la mise en baie. Participez à la réalisation d’un vitrail qui sera posé dans un monument de la région. Pique-nique sorti du sac pour le midi. Renseignement par mail. Découvrez l’art du vitrail, de la conception à la mise en baie. Participez à la réalisation d’un vitrail qui sera posé dans un monument de la région. Pique-nique sorti du sac pour le midi. Renseignement par mail. abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr https://www.abbayedumoncel.fr/ Découvrez l’art du vitrail, de la conception à la mise en baie. Participez à la réalisation d’un vitrail qui sera posé dans un monument de la région. Pique-nique sorti du sac pour le midi. Renseignement par mail. ©CMV François Berte

Pontpoint

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pontpoint Autres Lieu Pontpoint Adresse Ville Pontpoint lieuville Pontpoint Departement Oise

Pontpoint Pontpoint Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontpoint/

Atelier du patrimoine “Art du vitrail” Pontpoint 2022-04-09 was last modified: by Atelier du patrimoine “Art du vitrail” Pontpoint Pontpoint 9 avril 2022 Oise Pontpoint

Pontpoint Oise