Atelier “Du papillon au tissu de soie” Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Symphorien-sur-Coise

Atelier “Du papillon au tissu de soie” Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise, 20 avril 2022, Saint-Symphorien-sur-Coise. Atelier “Du papillon au tissu de soie”

Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise, le mercredi 20 avril à 15:00

Atelier découverte parent/enfant autour du tissage et du fil de soie à la Médiathèque Mot@Mot de St Symphorien-sur-Coise Mercredi 20 avril à 15h. Dès 6 ans. Atelier découverte parent/enfant autour du tissage Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Boulevard du 8 mai 1945 69590 st symphorien s/ coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Autres Lieu Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Adresse Boulevard du 8 mai 1945 69590 st symphorien s/ coise Ville Saint-Symphorien-sur-Coise lieuville Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Saint-Symphorien-sur-Coise Departement Rhône

Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien-sur-coise/

Atelier “Du papillon au tissu de soie” Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise 2022-04-20 was last modified: by Atelier “Du papillon au tissu de soie” Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise 20 avril 2022 Médiathèque Mot@Mot St Symphorien sur coise Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise

Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône