Atelier du musée Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot, jeudi 29 février 2024.

Atelier du musée Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Plongez au cœur de la création artistique et explorez votre imagination de manière ludique et originale.

Que vous soyez débutant ou artiste confirmé, venez vous initier ou perfectionner vos compétences artistiques dans un cadre convivial et inspirant.

A partir de 8 ans, sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 16:30:00

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

