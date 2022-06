ATELIER DU MUSÉE SUR L’ÎLE MOULINSART

ATELIER DU MUSÉE SUR L’ÎLE MOULINSART, 10 août 2022, . ATELIER DU MUSÉE SUR L’ÎLE MOULINSART



2022-08-10 – 2022-08-10 Atelier du musée sur l’île MoulinSart

Atelier dessin à la barbotine

Entre 3 et 7 ans

5 € par personne

Réservation obligatoire à accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr ou au 02 43 48 07 17 Atelier du musée sur l’île MoulinSart acccueilmuseefaience@cc-valdesarthe.fr +33 2 34 48 07 17 https://musee-faience.fr/ Atelier du musée sur l’île MoulinSart

Atelier dessin à la barbotine

Entre 3 et 7 ans

5 € par personne

Réservation obligatoire à accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr ou au 02 43 48 07 17 dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville