Tertous, tertoutes Atelier du Musée des Arts et Traditions, 6 mai 2023, Wattrelos. Tertous, tertoutes Samedi 6 mai, 15h00 Atelier du Musée des Arts et Traditions 2€ / gratuit pour les moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi (sur justificatif) – Réservation obligatoire Le musée des Arts et Traditions de Wattrelos vous accueille pour une plongée au cœur du XIXème siècle. Durant une visite guidée en patois, le guide vous emmènera en balade dans le passé pour y découvrir la vie rurale de vos arrière-grands-parents. Cette visite sera suivie d’un goûter.

RV au musée des Arts et Traditions populaires, 96 rue François Mériaux à Wattrelos Samedi 6 mai de 15h à 16h30 Atelier du Musée des Arts et Traditions 95 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 81 59 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-wattrelos.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T16:30:00+02:00

