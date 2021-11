Atelier du mouvement – Sophrodanse Studio CIRA, 4 décembre 2021, Strasbourg.

Atelier du mouvement – Sophrodanse

Studio CIRA, le samedi 4 décembre à 14:00

Marie-Paule Marbach, danseuse, chorégraphe et pédagogue fait se rejoindre la sophrologie et la danse dans une nouvelle matière la Sophrodanse. Sa pratique est basée sur l’exploration sensorielle, une conscience profonde, une appropriation positive de son corps en mouvement et une mise en valeur de son potentiel créatif de l’instant présent, dans l’espace présent, dans l’espace et dans sa relation à l’autre. Utilisant la « Relaxation Dynamique », outil précieux de la sophrologie, elle cherchera à vous amener vers une détente active en position debout accentuant ainsi les stimulations corporelles tout en favorisant la combinaison des sensations, des perceptions et de l’action.

35 €

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T17:00:00