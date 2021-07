Atelier du miel Déols, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Déols.

Atelier du miel 2021-07-28 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-28 16:00:00 16:00:00

Déols Indre

Rendez-vous entrée principale de l’Éco parc des Chènevières le mercredi 28 juillet 2021 de 14h30 à 16h00. Vous allez découvrir grâce à un apiculteur expérimenté et passionné qu’est-ce que le miel et à quoi il sert, ses vertus et le monde de nos chères abeilles… on vous expliquera aussi l’histoire du miel et son utilisation au moyen âge.

Alors venez petits et grands à l’éco parc des Chènevières à Déols passer l’après-midi en plein air en plein cœur de la nature.

Atelier du miel à l’Écoparc des Chènevieres : Le miel c’est quoi, ça sert à quoi ?

© Musée de l’Abbaye de Déols

