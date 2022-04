Atelier du Mercredi : graine d’archéologue Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : graine d’archéologue Musée de Saint-Dizier, 18 mai 2022, Saint-Dizier. Atelier du Mercredi : graine d’archéologue

Musée de Saint-Dizier, le mercredi 18 mai à 13:45 Dis-moi ce que tu manges et je te dirais qui tu es ! Partez à la découverte de la carpologie en étudiant les noyaux et les graines trouvés lors des fouilles archéologiques ! Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T13:45:00 2022-05-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Atelier du Mercredi : graine d’archéologue Musée de Saint-Dizier 2022-05-18 was last modified: by Atelier du Mercredi : graine d’archéologue Musée de Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier 18 mai 2022 Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne