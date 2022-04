Atelier du mercredi : de l’œuf au poussin Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Atelier du mercredi : de l’œuf au poussin Saint-Dizier, 20 avril 2022, Saint-Dizier. Atelier du mercredi : de l’œuf au poussin Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire Saint-Dizier

2022-04-20 13:45:00 – 2022-04-20 Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Haute-Marne Au printemps commence la nidification des oiseaux. Après un passage dans la salle ornithologique du Musée les enfants fabriqueront un poussin et décoreront un œuf qu’ils installeront dans un nid. Fêtons l’arrivée du Printemps avec un atelier pratique et ludique sur le thème de l’ornithologie au Musée ! Entrée libre, sur inscription. A 13h45. +33 3 25 07 31 50 Au printemps commence la nidification des oiseaux. Après un passage dans la salle ornithologique du Musée les enfants fabriqueront un poussin et décoreront un œuf qu’ils installeront dans un nid. Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire Ville Saint-Dizier lieuville Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Atelier du mercredi : de l’œuf au poussin Saint-Dizier 2022-04-20 was last modified: by Atelier du mercredi : de l’œuf au poussin Saint-Dizier Saint-Dizier 20 avril 2022 haute-marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne