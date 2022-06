Atelier du mercredi à la Bibliothèque Égletons Égletons Catégorie d’évènement: Égletons

2022-06-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-15

Égletons 19300 Bibliothèque Municipale Rue Henri Dignac Égletons Atelier découverte autour des travaux d’aiguilles.

À 15h. À partir de 6 ans. Gratuit.

Renseignements au 05 55 93 99 92. +33 5 55 93 99 92 Égletons

