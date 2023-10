Concert pour les 4 ans du Mascafé Atelier du mascaret Plassac, 20 octobre 2023, Plassac.

Plassac,Gironde

Les ateliers du Masacaret fêtent les 4 ans du Mascafé!

Au programme:

-16h30 à 00h00 entrée libre à l’interieur du site.

-21h: Concert avec Les Princes de la pédale et Black Andaluz.

-Restauration sur place toute la soirée en cas de petit creux!.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 00:00:00. .

Atelier du mascaret

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Masacaret workshops celebrate 4 years of Mascafé!

On the program:

-4:30 pm to 12:00 am: Free entry to the site.

-9pm: Concert with Les Princes de la pédale and Black Andaluz.

-Catering on site all evening in case you’re feeling peckish!

¡Los talleres Masacaret celebran 4 años de Mascafé!

En el programa:

-16h30 a 00h00 entrada libre dentro del recinto.

-21h00: Concierto de Les Princes de la pédale y Black Andaluz.

-Catering in situ durante toda la velada por si tienes hambre

Die Ateliers von Masacaret feiern das 4-jährige Bestehen des Mascafé!

Das Programm:

-16:30 bis 00:00 Uhr: Freier Eintritt auf dem Gelände.

-21.00 Uhr: Konzert mit Les Princes de la pédale und Black Andaluz.

-Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es den ganzen Abend über Essen und Trinken!

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Blaye