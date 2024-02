Atelier du mardi aux Canaux : Fresque de l’alimentation Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’atelier de La Fresque de l’Alimentation est un atelier ludique et pédagogique qui a pour objectif d’accompagner les participant·es vers une alimentation plus durable et une prise de conscience des impacts de leur alimentation (environnement, biodiversité, santé et résilience territoriale).

L’atelier s’inspire de sa grande sœur La Fresque du Climat mais l’avoir déjà fait, n’est pas un prérequis !

L'atelier est basé sur l'intelligence collective, l'animateur.rice est là pour s'assurer du bon déroulé, répondre aux questions, … mais ce sont les participant.e.s qui pratiquent !

La partie Réflexion se base sur 40 cartes réparties en 5 lots, à placer en liant les causes et les conséquences entre elles via des flèches

L'atelier pousse à la prise d'actions (manger local, de saison, alimentation plus végétale, …)

L'atelier se base sur des sources scientifiques et reconnues (FAO, GIEC, ADEME, …)

L’atelier s’adresse aux adultes de plus de 18 ans (une version junior est en cours de réflexion), experts ou novices sur le sujet, déjà engagés ou non vers une alimentation plus durable, … Bref, l’atelier s’adresse à quiconque souhaite comprendre ce qu’il.elle mange ! Aucun prérequis n’est demandé pour faire l’atelier !

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

