Qi Gong et Marche Nordique Avec l'Atelier du Huit
Atelier du Huit, 8 rue Lacordaire, Cahors, Lot
24-25 septembre 2022

Lot . Stage de qi gong le samedi matin de 10h30 à 12h / de 14h à 17h30 Initiation de Marche Nordique Le dimanche matin, Marche Nordique de 9h à 12h (m’appelez pour le rdv) / de 14h30 à 17h30 soins (massage ou acupression) Penser à Soi, rompre le rythme du quotidien, découvrir ou Approfondir la Marche nordique et/ou le Qi gong, aller à la rencontre d’autres sensations, se poser, partager, se découvrir, se laisser porter … L’atelier du huit vous invite à vous retrouver. +33 6 87 97 04 27 Atelier du huit ©pixabay

