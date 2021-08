Bliesbruck Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck, Moselle Atelier : « du grain au pain » Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck Catégories d’évènement: Bliesbruck

### Rencontrez notre boulanger-meunier pour tout apprendre sur le pain romain. Les fours sont en train de chauffer et la meule est en place. Si vous n’avez pas peur de vous salir les mains alors venez rejoindre notre boulanger à la boulangerie-meunerie. Il vous transmettra tous ses savoirs sur l’art de faire du pain à la romaine. Et bien sûr pour votre dur labeur vous serez grâcieusement récompensés !

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Respect des gestes barrières.

