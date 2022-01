Atelier Du grabuge au jardin Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Les enfants reçoivent chacun un carnet d’observation avant de partir à la recherche des espèces présentées à l’intérieur ! En véritable petit·e·s explorateur·rice·s, ils les observent, les dessinent et recherchent des informations sur les petites bêtes et autres habitants de l’environnement naturel et urbain. Puis les enfants incarnent les espèces qu’ils ont étudiées sous toutes les coutures et tentent de découvrir, à travers un jeu, quelles relations elles entretiennent entre elles. Ils découvrent ainsi la chaîne alimentaire des espèces urbaines, dont les différents rapports (prédation, compétition, coopération et parasitisme) sont expliquées par le·la médiateur·rice.

Réservation obligatoire, 8€

Mène l’enquête ! À l’aide de ton carnet d’observation, découvre plusieurs espèces présentes en ville en résolvant des énigmes : à qui sont ces ailes ? Qui mange quoi ? Qui est mangé par qui ? Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

