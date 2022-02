Atelier du Fil : La SACEM : Mieux comprendre le droit d’auteur et la propriété intellectuelle Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac, le mercredi 9 février à 17:00

Vous souhaitez mieux comprendre le cadre légal de l’auteur-compositeur ainsi que le rôle et les missions de la SACEM auprès des artistes ? Cet atelier vous permettra de découvrir le fonctionnement de cette structure dont la mission est de collecter les droits d’auteur en France et de les redistribuer aux créateurs. À destination de tous (musiciens et porteurs de projets), ce temps d’échange est pour tous les amateurs des musiques actuelles mais résolument ancré dans une réalité professionnelle du secteur. Avec la participation de Michel André-Lavarenne et Patrick Mathieu, délégués régionaux de la SACEM, ainsi que Frédéric Vocanson (chargé d’accompagnement de la Pépinière du Krakatoa) qui introduira l’atelier. Toutes les informations et insciptions sur le [site du Krakatoa](https://krakatoa.org/agenda/atelier-du-fil-la-sacem-mieux-comprendre-le-droit-d-auteur-et-la-propriete-intellectuelle). La Pépinière du Krakatoa organise le 9 Février, de 17h à 19h, sur la plateforme ZOOM, un atelier pour mieux comprender la notion de droit d’auteur et de propriété intellectuelle. Mérignac MERIGNAC Mérignac Gironde

