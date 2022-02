Atelier du Fait-Maison « Papier recyclé » Grateloup-Saint-Gayrand, 12 février 2022, Grateloup-Saint-Gayrand.

Atelier du Fait-Maison « Papier recyclé » Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

2022-02-12 14:00:00 – 2022-02-12 17:00:00 Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand

telier du Fait-Maison « Papier recyclé » de 14h à 17h.

– À partir de 14h00 jusqu’à 17h00 (durée 1h d’atelier).

Le papier artisanal est un formidable terrain de jeu. En invitant dans sa fabrication feuilles, pétales, etc., il inspire la création de véritables objets artistiques.

– Venez fabriquer votre pâte à papier maison et concevoir une décoration.

– Renseignements et réservation obligatoire avant le mercredi 09 février au 06 70 33 30 76 ou par e-mail à l’adresse : evs.amacada@gmail.com

– La validation de l’événement Facebook ne vaut pas inscription.

Renseignements à donner : nom, prénom, heure d’arrivée (durée de l’atelier 1 h), nombre de personnes et âge.

– Prix libre et conscient.

– Adhésion mensuelle de 1€ ou annuelle de 10€ obligatoire pour participer aux activités de l’association Amaçada.

Atelier du Fait-Maison « Papier recyclé » de 14h à 17h.

– À partir de 14h00 jusqu’à 17h00 (durée 1h d’atelier)

+33 6 70 33 30 76

telier du Fait-Maison « Papier recyclé » de 14h à 17h.

– À partir de 14h00 jusqu’à 17h00 (durée 1h d’atelier).

Le papier artisanal est un formidable terrain de jeu. En invitant dans sa fabrication feuilles, pétales, etc., il inspire la création de véritables objets artistiques.

– Venez fabriquer votre pâte à papier maison et concevoir une décoration.

– Renseignements et réservation obligatoire avant le mercredi 09 février au 06 70 33 30 76 ou par e-mail à l’adresse : evs.amacada@gmail.com

– La validation de l’événement Facebook ne vaut pas inscription.

Renseignements à donner : nom, prénom, heure d’arrivée (durée de l’atelier 1 h), nombre de personnes et âge.

– Prix libre et conscient.

– Adhésion mensuelle de 1€ ou annuelle de 10€ obligatoire pour participer aux activités de l’association Amaçada.

Amaçada Grateloup

Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

dernière mise à jour : 2022-02-02 par