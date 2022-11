ATELIER DU FAIT MAIN Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

ATELIER DU FAIT MAIN

Hettange-Grande, 4 décembre 2022

Place René Medernach Salle Europa

2022-12-04 10:00:00 – 17:00:00

Salle Europa Place René Medernach

Hettange-Grande

Moselle L’APE du Groupe Pasteur organise son 5ème marché du fait main. Artisans et Créateurs vous présenteront leurs produits qui raviront les plus petits comme les plus grands. Idéal pour vos cadeaux de Noël.

Restauration, buvette et ateliers enfants sont également au programme. apegp57330@gmail.com https://www.facebook.com/APEGP Salle Europa Place René Medernach Hettange-Grande

