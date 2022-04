Atelier du Dimanche au Mini Lab – Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre de son exposition “Le Jardin d’Eden”, présentée à la Maison Folie Wazemmes, Lille l’artiste plasticienne **Joana Vasconcelos**, entreprend la création d’une Valkyrie qui prendra une dimension active et interactive avec le lieu et ses habitants. **Le Mini-Lab,** en collaboration avec **Lille 3000** et la **Maison Folie Wazemmes** vous proposent de développer des éléments textiles en tricot ou crochet ! Ces éléments conçus par vous-même lors d’ateliers participatifs seront ensuite intégrés à l’œuvre, qui prendra vie sous les mains de chaque participant. **2 sessions** de 1h30 vous sont proposées ce **DIMANCHE 3 AVRIL au Mini-Lab :** **- 14h30 à 16h** **- 16h30 à 18h** Les ateliers sont ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés. _Attention la jauge est limitée, la réservation est donc conseillée._ Inscription à laccueil de la Maison Folie Moulins (du mercredi au dimanche de 14h à 19h ) ou par mail à [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) **Ces ateliers sont réalisés grâce à la précieuse collaboration de Phildar et Pingouin**

Viens t’initier au crochet et participer à l’oeuvre collective de l’artiste Joana Vaconcelos ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

