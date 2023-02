Portes ouvertes à l’Atelier du Détour Atelier du Détour, 29 mars 2023, Cheffes.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous accueille à L’Atelier du Détour, boutique d’Art et d’Artisanat. Vous découvrirez la céramique et la sculpture.

Atelier du Détour 1 rue Traversière 49125 CHEFFES Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous accueille à L’Atelier du Détour, boutique d’Art et d’Artisanat.

Vous y trouverez en exposition mes créations CÉRAMIQUES : art de la table, luminaires, objets de décoration, bijoux.

et mon travail de SCULPTEURE : terre, pierre, grillage, plâtre…

Je vous expliquerai les différentes étapes de création céramique (fabrication, séchage, cuisson, émaillage…)

Je vous montrerai des échantillons de terre et les différentes transformations et métamorphoses de l’argile, ma matière première.

Des albums explicatifs sont à votre disposition et je serai là pour compléter et répondre à vos questions.

La boutique atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite. Je suis située dans une petite ruelle fleurie sécurisée pour les enfants. C’est à 50m de la place de l’église où vous pouvez vous garer.

Mercredi 29 mars, Vendredi 31 mars : 14h30 – 18h30,

Samedi 1 et Dimanche 2 avril : 10h – 18h

Au plaisir de se rencontrer !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Blandine Dandrel