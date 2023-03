Manufacture de dinanderie au coeur de la cité sourdine de Villedieu les Poêles. Techniques traditionnelles et parc de machines insolite. Atelier du Cuivre, 27 mars 2023, Villedieu-les-Poêles.

Manufacture de dinanderie au coeur de la cité sourdine de Villedieu les Poêles. Techniques traditionnelles et parc de machines insolite. 27 mars – 2 avril Atelier du Cuivre

Fondé en 1850, l’Atelier du Cuivre est une des dernières manufactures de dinanderie en France.

Appartenant au groupe Jandelle Paris, spécialisé dans les produits de luxe, il perpétue l’excellence du savoir-faire en dinanderie à travers la production de pièces de décoration exclusives et d’ustensiles de cuisine convoités par les plus grands chefs renommés.Il se singularise par ses techniques traditionnelles et son parc de machines insolite.

Titulaire du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et s’inscrivant dans la tradition des Meilleurs Ouvriers de France (MOF), il est ouvert toute l’année au public en proposant des visites articulées autour de différentes démonstrations insolites enrichies par un film de présentation avec accès direct à son magasin.

Durée de visite 1h (sauf dimanches et jours fériés)

Du lundi 27 au vendredi 31 mars, l’Atelier est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les visites guidées durant ces cinq jours seront programmées à 10h15 / 11h / 14h / 16h et payantes.

Adulte : 8.80€ ; Enfant (7 à 17ans) : 7.40€ ; Seniors (plus de 70ans) : 7.40€

Pass famille (2 adultes + 1 à 3 enfants) : 21.20€

Le week-end du 1er et 2 avril 2023, l’Atelier sera ouvert de 10h à 12h et de 13h à 18h. Les visites guidées sur ces deux jours seront programmées à 10h15 / 11h / 14h / 15h / 16h et seront gratuites.

Le jeune public aura l’occasion de se tester au martelage.

Atelier du Cuivre 54 rue du Général Huard Villedieu-les-Poêles 50800 Manche Normandie

