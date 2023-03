Démonstration de couture point sellier atelier du cuir Mélisande Josselin Catégories d’Évènement: Josselin

Démonstration de couture point sellier atelier du cuir Mélisande, 31 mars 2023, Josselin. Démonstration de couture point sellier 31 mars – 2 avril atelier du cuir Mélisande Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, démonstration d’ une couture point sellier sur un article de fauconnerie au sein d’une Petite Cité de Caractère. Tous les articles sont fabriqués dans l’atelier et réalisés dans des cuirs de vachette pleine fleur de qualité supérieure, l’épaisseur des peaux varient entre 1.8 et 3 mm suivant la spécificité de l’article ! D’excellente tenue, imperméabilisés dans le bain, ils offrent une longévité aux articles et répondent ainsi aux conditions extrêmes de la pratique de la fauconnerie! atelier du cuir Mélisande 2 RUE DU CHATEAU JOSSELIN Josselin 56120 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « cuir.melisande@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 Cuir artisanat traditionnel – article de fauconnerie – point sellier JPG

