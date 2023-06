RESTITUTION MASTERCLASS GRACIANE FINZI Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde RESTITUTION MASTERCLASS GRACIANE FINZI Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux, 28 juin 2023, Bordeaux. RESTITUTION MASTERCLASS GRACIANE FINZI 28 et 29 juin Atelier du Conservatoire de Bordeaux Entrée libre dans la limite des places disponibles Cette année certains d’entre eux travaillent avec Graciane Finzi, compositrice française de musique contemporaine. Graciane Finzi a suivi ses études au Conservatoire de Casablanca avant d’être nommée professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris. Elle obtient plusieurs grands prix qui font d’elle une compositrice de renom. Mercredi 28 et jeudi 29 juin les élèves se présentent sur la scène de l’Atelier du Conservatoire et vous présentent le fruit de leur travail ! Site internet : https://conservatoire.bordeaux.fr Atelier du Conservatoire de Bordeaux rue Jacques D’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T21:00:00+02:00

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T21:00:00+02:00 concert masterclass Jean-Baptiste Millot Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Atelier du Conservatoire de Bordeaux Adresse rue Jacques D'Welles, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux

Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

RESTITUTION MASTERCLASS GRACIANE FINZI Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux 2023-06-28 was last modified: by RESTITUTION MASTERCLASS GRACIANE FINZI Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux Atelier du Conservatoire de Bordeaux Bordeaux 28 juin 2023