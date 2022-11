Soirée Créations Atelier du Conservatoire Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Soirée Créations Atelier du Conservatoire, 12 décembre 2022, Bordeaux. Soirée Créations Lundi 12 décembre, 19h00 Atelier du Conservatoire

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Moments de rencontre et de partage entre les différentes filières de la création musicale Atelier du Conservatoire Rue Jacques D’Welles – 33800 Bordeaux Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ces Soirées trimestrielles proposent un concert suivi d’échanges informels avec le public sur la scène de l’Atelier du Conservatoire. Les élèves présentent leur travail, dans une heureuse polyphonie d’esthétiques. Ils vous attendent nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T19:00:00+01:00

2022-12-12T19:30:00+01:00 Frédéric Deval

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Atelier du Conservatoire Adresse Rue Jacques D'Welles - 33800 Bordeaux Saint-Michel Ville Bordeaux lieuville Atelier du Conservatoire Bordeaux Departement Gironde

Atelier du Conservatoire Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Soirée Créations Atelier du Conservatoire 2022-12-12 was last modified: by Soirée Créations Atelier du Conservatoire Atelier du Conservatoire 12 décembre 2022 Atelier du Conservatoire Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde