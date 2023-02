Atelier du Club Mouche du Trégor Rue de Roud Ar Roc’h Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Atelier du Club Mouche du Trégor Maison des pêcheurs Rue de Roud Ar Roc'h Lannion

2023-02-25

2023-02-25 – 2023-02-25

Rue de Roud Ar Roc’h Maison des pêcheurs

Cotes-d’Armor Vous rêvez de pêcher à la mouche mais vous pensez que c’est trop compliqué et trop difficile !

Rien n’est plus faux et les pêcheurs de l’AAPPMA du Léguer saurons vous apprendre, en quelques séances, les bons gestes qui vous permettront de capturer vos premières truites dès la saison à venir.

Au programme : Leçons de lancer , montage de vos premières mouches, conseils pour vous équiper à prix raisonnable, ainsi que quelques sorties et animations selon les opportunités.

Le Club Mouche du Trégor est ouvert à toutes et à tous les sociétaires de l'AAPPMA du Léguer (carte de pêche prise dans l'association). aappmaduleguer@orange.fr +33 6 86 45 54 39

