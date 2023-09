Atelier culinaire – Cuisine en fleurs Atelier du CIAP Hyères, 16 septembre 2023, Hyères.

Atelier culinaire – Cuisine en fleurs Samedi 16 septembre, 15h00 Atelier du CIAP Atelier adultes et enfants à partir de 5 ans accompagnés

Patrimoine immatériel, la cuisine se transmet de génération en génération et témoigne d’un art de vivre combinant savoir-faire et convivialité. En écho à l’exposition Hyères en fleurs à la tour des Templiers, venez réaliser quelques recettes salées ou sucrées, avec des produits bio et locaux.

Réalisation de muffins à la fleur d’oranger décorés de fleurs en pâte d’amande et de sablés en forme de fleurs à l’eau de rose.

Atelier du CIAP 32 rue de Limans, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Valérie Zapata