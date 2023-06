Concert Choeur Médiéval Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26) Concert Choeur Médiéval Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26), 3 juin 2023, . Concert Choeur Médiéval Samedi 3 juin, 20h00 Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26) Prix libre « Qu’elle chante l’amour sacré ou l’amour profane, la musique médiévale est là pour recentrer l’être, chasser la mélancolie et apporter la joie » Concert du Choeur médiéval, atelier du CAEM sous la direction de Pierre-Marie Chemla. Samedi 3 juin 2023 à 20h dans l’Eglise de Chateauneuf-de-Mazenc (vieux village de la Bégude). Entrée libre et participation au chapeau. Programme : Un chant mozarabe

Des pièces monodiques et polyphoniques du « Livre Vermeil de Montserrat » XIVem siècle (en catalan et en latin)

Une Laudes médiévales. XIV-XVèmes siècles. (en italien ancien)

Le Roman de Fauvel. Philippe de Vitry (en français ancien)

« Carols » anglais du XVem siecles (en anglais ancien)

Conduit instrumental à trois voix de l’Ecole de Notre Dame XIIem siècle

Vos quem semblats, Texless piece », pièces instrumentales à deux voix source : événement Concert Choeur Médiéval publié sur AgendaTrad Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26) 1580, Saint-Laurent

Atelier du Chien Rayé, 26160 La Bégude-de-Mazenc, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43101 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-04T00:00:00+02:00

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-04T00:00:00+02:00 stage agenais Détails Autres Lieu Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26) Adresse 1580, Saint-Laurent Atelier du Chien Rayé, 26160 La Bégude-de-Mazenc, France Age max 110 Lieu Ville Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26)

Atelier du Chien Rayé, La Bégude-de-Mazenc (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//