Atelier du Champ de Mars – Journées européennes des Métiers d’Art Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Atelier du Champ de Mars – Journées européennes des Métiers d’Art Valence, 2 avril 2022, Valence. Atelier du Champ de Mars – Journées européennes des Métiers d’Art Valence

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Valence Drôme Marie-Anne Boursier – Restauratrice de tableaux



Atelier spécialisé dans la conservation et la restauration d’huiles sur toile, bois ou cuivre. Présentation d’œuvres en cours de restauration. +33 6 32 19 78 10 https://www.atelierduchampdemars.com/ Valence

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Atelier du Champ de Mars – Journées européennes des Métiers d’Art Valence 2022-04-02 was last modified: by Atelier du Champ de Mars – Journées européennes des Métiers d’Art Valence Valence 2 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme