Tarn Découvrez les secrets de fabrication des sujets carnavalesques du Carnaval d’Albi au sein de cet atelier Atelier du carnaval Albi, 16 septembre 2023, Albi. Découvrez les secrets de fabrication des sujets carnavalesques du Carnaval d’Albi au sein de cet atelier 16 et 17 septembre Atelier du carnaval Gratuit. Entrée Libre. Découvrez la fabrication des sujets carnavalesques au sein des ateliers du Carnaval d’Albi, carnaval du Grand Sud. Le Carnaval d’Albi est une institution depuis de nombreuses années, mais il est aussi le travail de toute l’année pour une équipe d’une trentaine de bénévoles réunis au sein d’une association de loi 1901. De la fabrication des chars aux défilés proprement dits, l’association du carnaval assume et revendique ses choix, son organisation, sa gestion. Chacun, au sein du comité, apporte son imagination et son bénévolat au service de la distraction du public, d’une part pour les défilés, d’autre part pour les manifestations environnantes. Atelier du carnaval 7 rue Antoine Lavoisier, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33563451948 http://club.quomodo.com/carnaval-albi/accueil Les secrets de fabrication des chars du Carnaval d’Albi sont à découvrir dans cet atelier. Ce sont ici les coulisses d’un grand spectacle de rue dont les deux défilés dominicaux sont des temps de fête qui animent la ville d’Albi durant deux semaines carnavalesques. Le Carnaval d’Albi est le deuxième carnaval du sud de la France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

