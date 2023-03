Gravure et Céramique aux Ateliers du bout de la mer Atelier du bout de la mer, 31 mars 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Gravure et Céramique aux Ateliers du bout de la mer 31 mars – 2 avril Atelier du bout de la mer

L’Atelier de la Potricienne est un atelier de céramique et de peinture. On y pratique le tour à pied, le modelage à la plaque (tirée à la coréenne), au colombin (à l’africaine) et le fusain, l’encre, l’acrylique. On y travaille le grés de Saint-Amand, le grès Noir, l’African Stone, le grès Sauvage, la RIF, la terre de la Plaine Champbertrand et de la Baie du Mont Saint Michel, la porcelaine et toutes celles offertes en couleur ou en souvenir. Elles sont corps ou engobes, apportant leur profondeur, leur brillance ou leur satiné.

On travaille sur papier qu’on maroufle ou sur toile, plutôt de grand format. On y cuit dans un four électrique ou gaz (1280°C), en plein air (encore à l’africaine, entre 500 et 750°C), ou à l’étouffée dans un four de barbotine (à 950°C).

On y voit des pièces d’expression, d’utilitaire ou d’ornement. De grandes pièces que l’installation met en contexte et porte à l’échange de la discussion. Des plus petites pièces que la préemption installe dans l’intimité de la paume. Il en sort des petits croquis griffonnés et parfois empoussiérés et des toiles paravents. Des kalikos et des châssis très classiques. Mais toujours la Terre et la peinture transparaissent pour donner l’énergie, marquée par l‘outil et le geste. D’écailles, de poils ou de plumes…

Démonstration les vendredi et dimanche aprés midi.

Visite de l’atelier et de la galerie du vendredi au dimanche

Stage de gravure et céramique Adulte :

Modeler la terre – Graver la gomme et mettre la forme en matière.

C’est ce qui vous sera proposé lors du stage du samedi 3 avril, aux Ateliers du bout de la mer.

10h – 12h30 et 13h30 – 16h possibilité de pique nique sur place.

Mathilde Loisel, graveuse 06 79 48 21 11

Celine Faille, céramiste 06 60 77 34 34

Tarif: 60€ (à compte de 25€ à la réservation)

Inscription obligatoire

Atelier passant Enfant :

Le dimanche matin de 10h à 12h, les enfants auront la possibilité de se saisir de la terre et de la barbotine. Participation libre, durée élastique. Prévoir vêtement salissable.

Atelier du bout de la mer 13 Chemin du vieux château 50530 saint-jean le thomas Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/faille.celine/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

céramique peinture

@MathildeLoisel