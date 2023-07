Visite de l’atelier du Bourrelier Atelier du Bourrelier Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Visite de l'atelier du Bourrelier

Dimanche 17 septembre, 09h00
Atelier du Bourrelier
2 rue Saint-Laurent 37600 Beaulieu-lès-Loches
Beaulieu-lès-Loches
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

Dans son atelier comme mis en pause, découvrez le travail du bourrelier par ses objets, ses réalisations et l'environnement qu'offre ce lieu exceptionnel. Une visite dans le temps, libre et/ou commentée.

