Les Estivales : Créer votre bijou à l’Atelier du bijou Atelier du bijou, 420 rue du pont Saint-Martin-de-Valamas, 13 juillet 2023, Saint-Martin-de-Valamas.

Saint-Martin-de-Valamas,Ardèche

Pour la 1ère fois au cœur de la Vallée du Bijou, initiez-vous au macramé de bijouterie. Vous êtes créatif-ve ? Guidé par un artisan d’art, Marlène Chambert, créez votre bijou paré de pierre fine.

Matière1ère et pierres fournies, 5% remise en boutique..

2023-07-13 14:00:00 fin : 2023-07-13 15:30:00. EUR.

Atelier du bijou, 420 rue du pont

Saint-Martin-de-Valamas 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



For the first time in the heart of the Bijou Valley, initiate yourself to macramé jewelry. Are you creative? Guided by an art craftsman, Marlène Chambert, create your own jewel adorned with fine stones.

Materials and stones provided, 5% discount in store.

Por primera vez en el corazón del Valle de Bijou, pruebe a hacer macramé con joyas. ¿Es usted creativo? Con la guía de una artesana, Marlène Chambert, cree su propia pieza de joyería adornada con piedras finas.

Materiales y piedras incluidos, 5% de descuento en la tienda.

Zum ersten Mal im Herzen des Schmucktals können Sie sich in die Makramee-Schmuckherstellung einführen lassen. Sind Sie kreativ? Kreieren Sie unter Anleitung der Kunsthandwerkerin Marlène Chambert Ihr eigenes Schmuckstück, das mit feinen Steinen verziert ist.

Material und Steine werden gestellt, 5% Rabatt in der Boutique.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées