Les Estivales : visite animée de l’Atelier du bijou Atelier du bijou, 402 rue du pont Saint-Martin-de-Valamas, 13 juillet 2023, Saint-Martin-de-Valamas.

Saint-Martin-de-Valamas,Ardèche

Glissez-vous dans la blouse d’un ouvrier de l’Usine Murat, à l’atelier du bijou, pour découvrir son quotidien et ses savoir-faire. Explorez l’histoire du lieu, les périodes clés, les techniques spécifiques. Vous apprenez les secrets de la Vallée du bijou..

2023-07-13 10:30:00 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

Atelier du bijou, 402 rue du pont

Saint-Martin-de-Valamas 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Slip into the smock of a Murat factory worker, in the jewelry workshop, to discover his or her daily routine and skills. Explore the history of the site, key periods and specific techniques. Learn the secrets of the Jewelry Valley.

Métase en la bata de un trabajador de la fábrica Murat, en el taller de joyería, para descubrir la rutina diaria y las habilidades necesarias. Explore la historia del lugar, los periodos clave y las técnicas específicas utilizadas. Descubra los secretos del Valle de la Joyería.

Schlüpfen Sie in den Kittel eines Arbeiters in der Schmuckwerkstatt der Usine Murat und lernen Sie seinen Alltag und seine Fertigkeiten kennen. Erforschen Sie die Geschichte des Ortes, die Schlüsselperioden und die spezifischen Techniken. Sie lernen die Geheimnisse des Schmucktals kennen.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées