Présentation du travail en cours concernant la commande publique du portrait en pied de Louis XI.

Atelier du Balèze Majesté 111, Route d’Epuisay, 41360 Fortan Fortan 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{“data”: {“author”: “Balu00e8ze Majestu00e9”, “cache_age”: 86400, “description”: “http://www2.assemblee-nationale.fr/14/evenements/2016/71eme-anniversaire-de-l-election-des-1eres-deputees#node_35916nnpar Jeanne Spehar et Fabrice GlouxnnLorsquu2019u00e0 u00e9tu00e9 publiu00e9 lu2019appel u00e0 projet pour un buste en hommage u00e0 Olympe de Gouges, nous ne connaissions de la femme ni les images, ni les textes et idu00e9es, ni la vie.nnNotre premier mouvement a u00e9tu00e9 de chercher tout ce qui la concernait. Nous avons du2019emblu00e9e u00e9tu00e9 su00e9duits par sa force de caractu00e8re.nnNous admirons sa foi en un changement possible pour tous ; elle a ouvert la voie u00e0 la pratique militante pour lu2019u00e9galitu00e9 des individus, su2019opposant u00e0 tout concept de classes, de genres ou du2019origines raciales ; montrant quu2019il est du devoir de chacun de ru00e9clamer le respect de ses droits du2019humain.nnDu00e8s lors, il ne pouvait su2019agir de proposer une transcription en rondeu2011bosse du2019un portrait du2019Olympe, mais bien de lui rendre hommage par une u0153uvre qui la place parmi les Hommes illustres et les grandes figuresntutu00e9laires : celles qui par leur exemple, nous gardent et nous pru00e9munissent contre lu2019adversitu00e9.nnNous avons souhaitu00e9 que notre buste ne soit pas un message du00e9gradu00e9 de ce quu2019elle u00e9tait, mais quu2019il soulu00e8ve la curiositu00e9 et ainsi participe u00e0 une meilleure connaissance de ce quu2019elle fit et fut. Nous voulions la projeter dans la postu00e9ritu00e9 pour que ses idu00e9es portent plus de fruits.nComment en faire une u0153uvre qui su2019impose u00e0 tous, voilu00e0 la question que nous nous sommes posu00e9e. u00catre universel ne signifie pas faire une cuisine de compromis en vue de recueillir lu2019assentiment gu00e9nu00e9ral, mais transcrire lu2019Homme sans du00e9roger aux plus hautes aspirations artistiques. Quels sont les portraits qui nous parviennent des temps anciens ? Quels sont ceux sur lesquels on su2019arru00eate, su2019interroge, mu00e9dite ? Ceux que lu2019on du00e9visage, avec lesquels on poursuit nos introspections ? Ceux qui nous ravissent et nous font comprendre pourquoi nous vivons ?nnOn peut penser au Voltaire de Pigalle, ou u00e0 celui de Houdon ; et pour les repru00e9sentations fu00e9minines : le portrait quu2019Houdon a fait de sa femme ou de la jeune comtesse du Cayla, lu2019u00e9tonnant buste de Madame de Pompadour par Pigalle, la grande fraicheur de la petite chu00e2telaine de Camille Claudel, la gru00e2ce de la Flore de Carpeauxu2026 Autant du2019u0153uvres qui, par leur gu00e9nu00e9rositu00e9 et leur sensibilitu00e9, nous ont portu00e9s et armu00e9s de courage pendant la cru00e9ation de notre Olympe.nnMalgru00e9 la farouche du00e9fiance que certaines u00e9coles de pensu00e9es ont u00e0 lu2019u00e9gard de la u00ab belle main u00bb, elle poursuit son u00e9dification et ne semble avoir cure des inepties qui voudraient la voir gourde.nnNous avons choisi le marbre pour que notre u0153uvre soit de nature inclusive : elle a u00e9tu00e9 conu00e7ue pour lu2019Assemblu00e9e et doit entrer en ru00e9sonance avec ce lieu chargu00e9 du2019histoire. La polychromie, gru00e2ce u00e0 lu2019association de plusieurs marbres, peut rappeler la statuaire antique mais aussi le caractu00e8re haut en couleur du2019Olympe.nnUne sculpture est toujours ru00e9vu00e9lu00e9e par la lumiu00e8re qui lu2019environne, nous avons u00e9tu00e9 attentifs u00e0 lu2019orientation de la salle des Quatre-Colonnes ainsi quu2019u00e0 lu2019u00e9clairage u00e9lectrique pru00e9existant pour concevoir lu2019u0153uvre en fonction de ces contraintes.nnNous avons construit un portrait idu00e9alisu00e9, nourrit de ru00e9fu00e9rences puisu00e9es dans les mythes et le fonds culturel collectif (artistique, cinu00e9matographiqueu2026) ; il devait incarner la jeunesse u00e9ternelle, tel un Botticelli pru00e9sentant une coiffure aux du00e9tails coquets, le regard gai, clair et franc, le front bombu00e9 et lumineux, le cou altier qui ne su2019attend pas u00e0 u00eatre coupu00e9. La tête d'Olympe se tourne vers Jaurès, en un léger épaulé, le regard est dans l'axe du visage pour éviter l'anecdote d'un regard en coin. Nous la voulions belle et douce, dévoilant une âme noble, dénuée de ressentiment.

