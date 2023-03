Portes Ouvertes Atelier du Bal Atelier du Bal Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes Ouvertes Atelier du Bal Atelier du Bal, 1 avril 2023, Paris. Portes Ouvertes Atelier du Bal 1 et 2 avril Atelier du Bal Nouvellement installées dans le 14ᵉ arrondissement, nous souhaitons faire découvrir à nos voisins et aux parisiens en général notre atelier créé en 2021.

Nos métiers sont de rares métiers importants pour le patrimoine culturel français et nous voulons permettre à un public de particuliers de les découvrir ou redécouvrir.

Nous sommes une encadreuse et deux conservatrices restauratrices du patrimoine.

Nous avons suivi des formations d’État qui nous ont permis d’acquérir les compétences techniques nécessaires à nos métiers pour lesquels le soin apporté aux œuvres et à leur conservation est primordial.

Nous ferons des démonstrations de techniques d’encadrement classique, lavis, gainage de biseau.

Nous ferons des démonstrations de techniques d'encadrement classique, lavis, gainage de biseau.

Ainsi que de restauration : nettoyage et dévernissage d'une œuvre peinte. Atelier du Bal 6 rue ernest cresson Paris 75014

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Encadrement restauration peinture Valentine Jouanjus

