Visite commentée de la cinémathèque du Lavoir – Atelier du 7ème Art 16 et 17 septembre Atelier du 7ème art – cinémathèque du Lavoir Entrée libre, sur réservation, départs chaque heure.

Visitez le siège de l’Atelier du 7ème Art, la cinémathèque du Lavoir à Dornecy. Vous découvrirez la collection privée de Frédéric Rolland qui compte 7 800 films et 200 appareils, et une petite histoire de l’exploitation cinématographique dans un lieu magique ouvert au grand public uniquement pour les Journées européennes du patrimoine.

Dans le cadre associatif, ce lieu fonctionne en synergie avec le musée d’appreils de Pascal Rigaud à Varennes-Vauzelles et ses 1 000 appareils.

Découvrez les formats de films et pleins d’histoires de bobines.

Plus d’informations : http://a7art.fr/

Des départs de visites en petits groupes sont prévus à chaque début d’heure. Durée : 50 min.

La cinémathèque de Lavoir est le siège de l'association l'Atelier du 7ème Art, créée à Dornecy, dans la Nièvre, en 2012. Elle regroupe la collection privée de films de Frédéric Rolland. Elle compte un total d'environ 7 000 éléments dont 4 500 fictions et documentaires principalement en support 16 mm et 35 mm. Le fonds compte également 2 300 bandes annonces ou publicités anciennes ainsi qu'environ 250 bobines de films amateurs sur l'axe du « travelogue » (le film de voyage), une collection d'appareils, d'affiches et de photographies d'exploitation.

Jean Van Herzeele fut le président fondateur de l’Atelier du 7ème Art. Il prit sa retraite en 1987 dans la Nièvre et transmit, petit à petit, son fonds et sa passion à son petit-neveu Frédéric Rolland. Il décède en mai 2020 et une page du site est dédiée à sa mémoire.

Frédéric Rolland est docteur en cinéma et audiovisuel. Il a impulsé le projet de l’Atelier du 7ème Art dont il est aujourd’hui le président et se partage entre Chatillon (en Île-de-France) et Dornecy (dans la Nièvre). Il est également, depuis avril 2017, responsable de la Cinémathèque centrale de l’Enseignement public (qui dépend de la direction des bibliothèques universitaires de l’Université Sorbonne nouvelle). Il a longtemps exercé comme enseignant et comme consultant en audiovisuel. Son interface personnelle est le site Cinematographe.org, qui comporte de nombreux contenus complémentaires à ces pages. Sur rendez-vous. Téléphoner pour réserver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Frédéric Rolland – A7art.fr