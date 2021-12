Nanterre Maison de la Musique Hauts-de-Seine, Nanterre ATELIER DRUM HOUR – 1H AUTOUR DE LA BATTERIE Maison de la Musique Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Maison de la Musique, le mercredi 5 janvier 2022 à 19:30

Avis aux percussionistes et batteur·euses de tous niveaux ! Des conseils pour le réglage de sa batterie, la référence d’une méthode incontournable, un coup de pouce pour faire le relevé d’un de vos titres préférés, des exercices pour améliorer votre technique ou bien tout simplement un moment de jeu, de partage et d’échange autour de l’instrument : c’est la « **DRUM HOUR** », un rendez-vous autour de la batterie quel que soit votre âge, votre niveau et vos goûts musicaux !

Gratuit, sur inscription

Atelier animé par Yves Baudouard du Conservatoire de Nanterre Maison de la Musique 8 rue des Anciennes-Mairies Nanterre Quartier du Centre Hauts-de-Seine

2022-01-05T19:30:00 2022-01-05T20:30:00

