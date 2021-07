Alençon Cour carrée de la Dentelle d'Alençon Alençon, Orne Atelier drone : L’instantané aérien Cour carrée de la Dentelle d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Qui n’a jamais fait de selfies ? Smartphones, selfies, instantanés font maintenant partie de notre quotidien. Cependant, prendre de la hauteur nous offre un autre angle. Nous ajoutons une 3e dimension qui nous permet de nous situer dans notre environnement. Cet atelier vous proposera donc de réaliser quelques images et portraits aériens. Prenons ensemble de la hauteur l’espace d’un instant !

Smartphones, selfies font maintenant partie de notre quotidien. Cependant, prendre de la hauteur nous offre une autre dimension. Partageons cette expérience ensemble.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

