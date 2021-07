Atelier drone – À Bord ! À la découverte des paysages fluviaux du Grand Paris RDV sous le pont du Landy, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Aubervilliers.

Atelier drone – À Bord ! À la découverte des paysages fluviaux du Grand Paris

RDV sous le pont du Landy, le jeudi 8 juillet à 14:30

Dans la perspective du tournage du film et des prises de vues photographiques lors de la traversée de _À Bord !_ en 2023, Flavie et Sami sillonnent le territoire du Grand Paris. Pour l’été 2021, ils souhaitent explorer “la partie nord” de leur traversée, autour de l’eau. Ces repérages sont l’occasion de vous convier à **regarder et à décrypter ensemble le paysage**, de le redécouvrir dans la perspective du futur voyage sur les canaux et la Seine. Il s’agira autant d’en appréhender l’héritage que d’en comprendre les transformations dans cette période de mutation, en vue des JO 2024. Ainsi, _À Bord !_ propose **des balades urbaines autour du Canal Saint-Denis, des ateliers de repérage photographique, au drone et en VR**. _À Bord !_ est une traversée fluviale, d’Aubervilliers à Evry, sur un bateau sculpture que Flavie et Sami construisons et qui deviendra leur outil de captation. Il a pour but de **lier et de faire collaborer les acteurs du développement du Grand Paris**. Il permettra de révéler les atouts du territoire, autour des voies fluviales, son patrimoine et ses savoir-faire spécifiques. La construction du bateau-sculpture réalisé en matériaux bruts, ceux du bâtiment, leur permettra de faire la traversée du nord au sud (via les canaux et la Seine) pour rejoindre leurs ateliers. Tout au long de la traversée, de nombreux rendez-vous et des moments de rencontres adressés aux Franciliens seront organisés autour des institutions culturelles présentent sur le parcours. **Le bateau se présente ainsi comme le déclencheur d’une dynamique globale, d’un mouvement créatif**. Ils réaliseront un film d’auteur et un documentaire marquant ce moment de transformation du bassin parisien. _À Bord !_, c’est aussi une économie de projet qui valorise le capital humain au sein d’une démarche culturelle et autour du territoire. Site du projet : [Projet _À Bord !_](http://projet-a-bord.fr) Instagram _:_ projet à Bord !

Ateliers et ballades urbaines gratuites – 10 places par atelier/ballade fluviale

Ballades urbaines et ateliers d’observation participative du paysage avec le collectif À Bord!

RDV sous le pont du Landy Quai François Mitterrand 93300 Aubervilliers Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:30:00 2021-07-08T16:30:00