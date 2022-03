Atelier DreamLine avec l’artiste Boryana Petkova FRAC Picardie, 14 mai 2022, Amiens.

Atelier DreamLine avec l’artiste Boryana Petkova

FRAC Picardie, le samedi 14 mai à 18:00

**Pour petits et grands.** **Venez rencontrer l’artiste de l’exposition** _**HYPERDRAWING**_**.** **En dessinant, discutant et en expérimentant !** **Présentation de l’exposition :** **Exposition, du 25 mars au 21 mai 2022 de 14h à 18h** **Vernissage de l’exposition le mardi 29 mars 2022 à 17h au Frac Picardie** **“**_**HYPERDRAWING Un dialogue**_**” Boryana Petkova et Katrin Ströbel** Le dessin est souvent décrit comme un espace intime d’expression à l’échelle réduite de la feuille. Hyperdrawing renverse cette notion et place le dessin au sein de l’espace réel de l’exposition, animé par le corps de l’artiste. En effet, les artistes invités revisitent à la fois le dessin à protocole et la performance – tels qu’ils ont surgi dans la deuxième moitié du XXe siècle – tout en leur apportant un regard actuel, nourri par des questionnements contemporains. De ce fait, les œuvres exposées sont issues d’un geste performatif effectué pendant la durée de l’exposition, ou bien réalisé sur place avant l’ouverture des portes selon un protocole, ou encore en dialogue avec le spectateur. Ainsi, les gestes qui contribuent à réaliser le dessin – traditionnellement dans l’intimité de l’atelier – sont placés au cœur de l’exposition. L’axe central de ce projet est l’attention à la dynamique relationnelle entre les êtres et leurs lieux de vie exprimé par un dessin in situ. L’espace d’exposition devient ainsi la surface d’inscription où le dessin se réalise en direct. Celui-ci est perméable, pour certaines propositions, au lieu-même, ainsi qu’à l’interaction avec le visiteur ou avec les autres artistes. Finalement, Hyperdrawing fait écho à la notion « d’hyperobjet » du philosophe de l’écologie Timothy Morton, qui parle du monde comme d’un ensemble de phénomènes manifestant une partie d’un tout vaste, en constant mouvement et sans lieu spécifique, ne se donnant à voir ainsi que partiellement, par gestes, par traces. Et si le dessin était le langage idéal pour manifester cette écologie relationnelle du monde ? Joana P.R. NEVES, directrice artistique de Drawing Now Art Fair et commissaire de l’exposition

Entrée libre

Expérimenter le dessin autrement, tester les limites du corps, les limites de la feuille de papier et… observer.

FRAC Picardie 45 Rue Pointin, Amiens, Somme, Hauts-de-France Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00